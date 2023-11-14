На всей территории Украины объявили воздушную тревогу

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, сообщает Telegram-канал «Политика страны». В предыдущий раз тревога по всей стране звучала 11 ноября.

По всей Украине объявлена воздушная тревога, — говорится в сообщении.

Ранее в Киеве подряд прогремели несколько взрывов. По словам мэра города Виталия Кличко, сработали системы противовоздушной обороны. О возможных разрушениях не сообщалось. Позже в Киеве раздался еще один громкий взрыв. На тот момент времени воздушная тревога была объявлена в Полтавской, Черкасской и Черниговской областях Украины.

До этого взрывы раздались в подконтрольной Киеву части Херсонской области. По сообщениям назначенного украинскими властями руководителя администрации Александра Прокудина, был поврежден расположенный в Бериславском районе завод. О каком именно предприятии идет речь, неизвестно. Других подробностей глава города не привел. Кроме того, местные СМИ писали о взрывах в Харькове, а также Одесской и Киевской областях.

Украинские СМИ также сообщали о мощном взрыве в Днепропетровске. В городе сначала прозвучала сирена, после чего раздался сильный хлопок. Первая информация о взрыве появилась спустя час после объявления воздушной тревоги. Информации о возможных разрушениях не приводилось.