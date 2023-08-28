На востоке Украины объявляли воздушную тревогу

Фото: Elena Mayorova/Global Look Press

Воздушную тревогу объявили в трех областях Украины в ночь на понедельник, 28 августа, следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. Предупреждение продлилось около 45 минут.

По имеющейся информации, предупреждение об угрозе с воздуха действовало в Днепропетровской, Полтавской и Харьковской областях. Также сирены воздушной тревоги прозвучали в подконтрольных Киеву частях Запорожской области и Донецкой Народной Республики.

Ранее Киевская городская военная администрация сообщила, что в ночь на 27 августа недалеко от окраин Киева произошли взрывы. По данным властей, сработала система противовоздушной обороны. В свою очередь СМИ заявили, что взрывы также произошли в Черкасской и Кировоградской областях. Официальных комментариев по этому поводу не поступало.

Кроме того, вечером 26 августа несколько мощных взрывов прозвучали в Краматорске. Город расположен на севере Донецкой Народной Республики. По словам местных жителей, взрывы прогремели в районе аэродрома на юго-востоке города. По другой информации, взрыв произошел на магистральной трубе газопровода.