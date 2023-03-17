На востоке и в центре Украины объявлена воздушная тревога

Фото: IMAGO/Antti Aimo-Koivisto/Global Look Press

На востоке и в центре Украины объявлена воздушная тревога, передает Telegram-канал УНИАН. Местных жителей призвали пройти в укрытия.

В ряде областей Украины объявлена воздушная тревога, — указано в сообщении.

Утром 16 марта на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога, о чем свидетельствовали данные официального ресурса для оповещения населения. Ряд украинских Telegram-каналов связали это со взлетом самолета МиГ-31К, который несет ракету «Кинжал».

15 марта по всей Украине также была объявлена воздушная тревога. В Харькове и Киевской области прогремели взрывы. Как рассказал в своем Telegram-канале глава Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов, удары были нанесены сразу в нескольких точках в регионе.

Позднее мэр Харькова Игорь Терехов написал в Telegram, что рядом с местами прилета нет ни одного военного и инфраструктурного объекта, только жилые постройки.

Параллельно с этим в Telegram-канале военной администрации Киевской области сообщили об уничтожении взрывоопасных предметов на территории Вышгородского района 15 марта. Подписчики Telegram-канала издания «Страна.ua» утверждают, что утром уже прогремело несколько взрывов.