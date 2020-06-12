На улицах Парижа закроют кафе и рестораны из-за марша против расизма

https://static.news.ru/photo/19a32134-ad6d-11ea-a52e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xinhua/Global Look Press

В Париже на улицах, на которых пройдёт марш против расизма, будут закрыты бары, рестораны и кафе.

Об этом сообщает «Интерфакс», ссылаясь на европейские СМИ. По данным агентства, демонстрация, которая состоится 13 июня, станет самой массовой акцией протеста в Париже за последнее время.

Демонстранты пройдут по улицам между площадью Республики на востоке города и зданием оперы. В связи с этим полицейские приказали очистить улицы от предметов, которые могут быть использованы участниками протестов для атаки на сотрудников правоохранительных органов.

Акция пройдёт в знак памяти чернокожего француза Адама Траоре, погибшего в 2016 году после задержания полицией. Также демонстрации пройдут в Лионе, Марселе и некоторых других французских городах.

Ранее NEWS.ru писал о том, что эксперты сообщили о вероятном росте числа заражённых коронавирусом в США из-за массовых протестов. Однако некоторые учёные начали менять свои рекомендации на основе политических взглядов.