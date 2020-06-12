На улицах Парижа закроют кафе и рестораны из-за марша против расизма

В Париже на улицах, на которых пройдёт марш против расизма, будут закрыты бары, рестораны и кафе.
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Демонстранты пройдут по улицам между площадью Республики на востоке города и зданием оперы. В связи с этим полицейские приказали очистить улицы от предметов, которые могут быть использованы участниками протестов для атаки на сотрудников правоохранительных органов.
Акция пройдёт в знак памяти чернокожего француза Адама Траоре, погибшего в 2016 году после задержания полицией. Также демонстрации пройдут в Лионе, Марселе и некоторых других французских городах.
Ранее NEWS.ru писал о том, что эксперты сообщили о вероятном росте числа заражённых коронавирусом в США из-за массовых протестов. Однако некоторые учёные начали менять свои рекомендации на основе политических взглядов.
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