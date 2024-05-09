На улицах Киева станет темнее Власти Киева решили снизить яркость уличного освещения для экономии энергии

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Власти Киева приняли решение минимизировать уличное освещение в целях экономии электроэнергии, сообщили в пресс-службе администрации украинской столицы. Планируется уменьшить яркость, полностью выключать свет не будут. Предполагается, что таким образом получиться добиться экономии в 20%.

Уже принято решение минимизировать вечернее освещение улиц, — говорится в сообщении.

До этого глава Минэнерго Украины Герман Галущенко сообщил, что страна не успевает восстанавливать энергосистему, которая пострадала после обстрелов со стороны Вооруженных сил РФ. По его словам, некоторые объекты были полностью уничтожены.

Премьер-министр страны Денис Шмыгаль в свою очередь заявил, что на Украине уничтожено или повреждено более 800 энергетических объектов. По его словам, восстановление инфраструктуры оценивается в $1 млрд, Киеву в этом вопросе понадобится помощь Запада.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что половина энергосистемы страны повреждена с начала спецоперации. Государство держится, поскольку его руководители «многому научились», обратил внимание дипломат. Кулеба призвал обеспечить Украину надежными системами ПВО для защиты энергетической инфраструктуры.