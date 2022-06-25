На Украине разоблачили схему по продаже некачественных бронежилетов

Фото: Dmytro Smoliyenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

На Украине разоблачили схему продажи некачественных бронежилетов для вооруженных сил страны, сообщается в Telegram-канале офиса генпрокурора Украины. Сбытом жилетов занимался житель Киева с подельниками. Экипировка была изготовлена кустарным способом с нарушением технологии производства. Свои товары мошенники рекламировали в соцсетях и продавали волонтерским организациям.

В действительности элементы защиты были изготовлены кустарным способом с использованием низкокачественных металлических пластин, не соответствующих заявленным стандартам качества, простреливаются пулями и неэффективны даже от обломков. За каждый бронежилет лица получали от 10 до 16 тысяч гривен (18–29 тысяч рублей), — указано в сообщении.

Ранее стало известно, что США выделят Украине очередной пакет военной помощи на сумму $450 млн. В него войдут в том числе четыре реактивные системы залпового огня, сообщил координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Джон Кирби.

Он также уточнил, что с февраля текущего года США оказали Украине помощь на общую сумму $6,1 млрд, а с начала работы действующей администрации Белого дома — на $6,8 млрд.