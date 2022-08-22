На Украину зашла 200-метровая колонна американских бронетранспортеров Avia.pro: на Украину зашла 200-метровая колонна американских бронетранспортеров

Фото: wikipedia

Бронеавтомобили International MaxxPro

На территорию Украины вошла военная колонна, состоящая из 18 американских бронеавтомобилей International MaxxPro, передает портал Avia.Pro. Отмечается, что конвой длинной почти 200 метров заметили в западной части Украины во время плановой остановки.

Источник отмечает, что речь могла идти о тех же самых автомобилях, что были ранее замечены движущимися в сторону Донбасса, однако специалисты заключили, что снятые на западе Украины автомобили все-таки отличаются. На новых International MaxxPro не было установлено вооружения.

Издание подчеркивает, что согласно общей информации по поставкам этой техники, Украине было передано в общей сложности 80 International MaxxPro.

В июле советник главы офиса Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что бронетехника необходима Киеву для контрнаступления. Тогда же он утверждал, что на Украине нашли способ противостоять российской артиллерии, однако ВСУ по-прежнему не хватает бронированных машин.

Ранее американский телеканал CBS на своей официальной странице на YouTube опубликовал новый документальный фильм о поставках западного оружия Украине. Журналисты в ходе расследования выяснили, что до 70% вооружений не доходят до фронта. Опрошенные изданием эксперты указали на то, что оружие пересекает польско-украинскую границу, а далее за его передвижением никто не следит.