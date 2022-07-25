На Украину прибыли польские танки и британские гаубицы На Украину прибыли из Польши танки PT-91 Twardy и британские гаубицы L119 калибра 105 миллиметров

Фото: EPA/TASS

На Украину из Польши в рамках военной помощи прибыли танки PT-91 Twardy, сообщил в своем Telegram-канале глава офиса президента Владимира Зеленского Андрей Ермак. Кроме того, ВСУ получили британские гаубицы L119.

PT-91 Twardy уже на Украине. Спасибо нашим друзьям, — написал Ермак.

Боевые машины являются модернизированной версией советского танка Т-72М1. В Варшаве заявляли о готовности передать Киеву свыше двухсот таких танков.

На Украину также доставлены британские гаубицы L119 калибра 105 миллиметров, имеющие дальность стрельбы свыше 13 километров. По данным Telegram-канала издания «Страна.ua», орудия уже отправлены в зону боевых действий.

Ранее Ермак заявил, что Киев рассчитывает на поставки из США новой партии РСЗО HIMARS в количестве до 30 единиц и большого количества боеприпасов к ним. Помимо этого, на Украину могут быть доставлены ракетные системы залпового огня MLRS.