На Украину прибыла вторая партия военной помощи от США
«НВ»: на Украину прибыла вторая партия военной помощи от США
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
22:48, 23 января 2022
Фото: ua.usembassy.gov
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В аэропорт Борисполь на Украине прибыл самолёт со второй партией военной помощи США. Об этом сообщает издание «НВ». Первая партия военной помощи США — вооружение общим весом 90 тонн — прибыла на Украину 22 января.
Украина получила новую партию военной помощи от Вашингтона. Речь идёт о ручных одноразовых гранатомётах M141 Bunker Defeat Munition, или SMAW-D. Кроме того, была передана и партия ПТРК Javelin, — сообщило издание.
В материале рассказали также, что в Пентагоне продемонстрировали, как готовят боеприпасы, оружие и другое оборудования для отправки Киеву. Соответствующие фото размещены на сайте Минобороны Украины.
Грузовой самолёт Boeing 747 с новой партией американского вооружения для ВСУ вылетел днём в воскресенье, 23 января, из аэропорта немецкого Франкфурта.
Первая партия военной помощи от США поступила на Украину 22 января. Груз содержал около 90 тонн летального оружия. Таким образом США продемонстрировали «приверженность укреплению обороноспособности» страны.