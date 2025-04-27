На Украину обрушился рой дронов «РВ» сообщила, что Украину атаковали дроны

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Украина подверглась атаке дронов, сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»). Минобороны РФ не комментировало информацию, официальных данных от украинских властей о возможных пострадавших или разрушениях инфраструктуры не поступало.

Сведений о том, какие именно объекты попали под удар, не приводится. При этом журналисты уточнили, что в Днепропетровске прозвучали взрывы.

До этого взрывы прогремели на территории Херсона, который находится под контролем Вооруженных сил Украины. Всего раздалось шесть серий взрывов. Официальной информации о возможных пострадавших или разрушениях инфраструктуры не поступало. На месте работают экстренные службы.

Мэр Одессы Геннадий Труханов также информировал о серии взрывов в городе и массовом налете беспилотных летательных аппаратов. Градоначальник объявил небезопасными территориями несколько районов, центр, а также Аркадию и призвал жителей укрыться в убежищах.

В МО РФ тем временем заявили об ударе российских вооруженных сил по цехам производства взрывчатых веществ ВСУ в районе Степного Запорожской области. Военное ведомство добавило, что для удара армия использовала беспилотники «Герань-2».