На украинском ТВ посмеялись над утонувшими в реке уклонистами Смерть бегущих от мобилизации повеселила комиков украинской «Лиги смеха»

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Участники телепередачи «Лига смеха» пошутили о пытавшихся убежать от мобилизации украинцах, утонувших в реке Тисе. Выступление комиков транслировало украинское ТВ, пишет «Страна.ua».

Я тону в твоих глазах, как уклонист в Тисе, — сказал один из юмористов.

Ранее постпред РФ при ООН Василий Небензя сообщил, что чаще всего уклонисты пытаются пересечь границу Украины с Молдавией и Румынией и их количество достигло рекордных масштабов. По информации дипломата, только на румынскую территорию сбежали 11 тысяч мужчин. Некоторые переходят границу через Карпатские горы, кто-то пытается переплыть реку Тису. В ней регулярно находят тела тех, кому не удалось добраться до противоположного берега.

Cопредседатель Совета по интеграции новых регионов при ОП РФ Владимир Рогов утверждает, что пограничники расстреливают беглецов, когда понимают, что их уже не вернуть.

До этого сообщалось, что правительство Украины было вынуждено начать жесткую мобилизацию в стране на фоне усталости и падения морального духа среди населения. При этом сама кампания по пополнению войск становится все менее популярной в стране.