На украинском ТВ гостя убрали из эфира после просьбы говорить по-русски

Грузинский политолог Гела Васадзе обескуражил ведущих телеканала «Украина 24» просьбой говорить на русском языке. Проблему решили, убрав гостя из эфира. Запись разговора опубликована на YouTube.

Во время одного из эфиров телеканала эксперт попросил ведущих перейти с украинского на другой язык, дабы избежать недопонимания. Политологу ответили отказом, ведущие добавили также, что не могут говорить по-русски.

Мне вам отвечать на грузинском? — поинтересовался в ответ гость программы.

Его оппоненты на несколько секунд смутились, после чего политолога просто вывели из эфира, прервав беседу.

В 2019 году на Украине вступил в силу закон о языке. Согласно ему, единственным государственным языком страны считается украинский, он обязателен к использованию практически во всех сферах жизнедеятельности.

Москва неоднократно критиковала данный документ. В частности, в МИД посчитали, что власти Украины таким образом намеренно сеют раздоры между людьми, которые говорят как на национальном языке, так и по-русски.

Ранее стало известно о заявлении президента Украины Владимира Зеленского, который обсуждает с Европейским союзом вопрос создания международного телеканала, на котором будут рассказывать «о борьбе с российской дезинформацией». По словам украинского лидера, её народ Украины ведёт уже не один год.