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На украинско-российской границе застряли более ста машин

13:43, 18 декабря 2020 12
Фото: pixabay.com

Более сотни автомобилей скопилось в очереди перед пунктом пропуска «Сеньковка» на границе между Украиной и Россией. Об этом сообщили в пресс-службе Северного управления украинской таможенной службы.

Это уже не первая подобная ситуация в этом месте.

18 декабря перед пунктом пропуска «Сеньковка» в направлении выезда с таможенной территории Украины в Российскую Федерацию собрались 120 транспортных средств коммерческого назначения, — сказано в сообщении ведомства.

Таможенная служба обратилась к водителям с просьбой при выборе маршрута учитывать загруженность этого КПП.

Ранее, как писал NEWs.ru,большие очереди грузовых машин были зафиксированы на государственной границе Литвы с Белоруссией и Калининградской областью России.

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