На украинско-российской границе застряли более ста машин

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Австрийские власти могут третий раз объявить в стране жёсткий локдаун из-за пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) с 26 декабря 2020 года. По предварительным данным, днём 18 декабря кабмин республики соберёт видеоконференцию с главами регионов, а вечером этого же дня объявит о новых ограничительных мерах минимум до 11 января 2021-го.

Также не исключается вариант продления до 18 января. С 3 по 16 ноября в республике действовал «мягкий» карантин, а с 17 ноября по 6 декабря — второй жёсткий локдаун. Канцлер...