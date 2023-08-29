На украино-белорусской границе взорвался железнодорожный мост

На границе Украины и Белоруссии взорвался железнодорожный мост, сообщил Telegram-канал «УНИАН». Предварительной причиной произошедшего считают детонацию противотанковых мин ТМ-62М, в которые попала молния. Данные о пострадавших не приводятся.

Канал отмечает, что инцидент произошел ночью в 3:30 недалеко от станции «Словечно». В результате взрыва повреждено железнодорожное полотно в обе стороны, а также опора моста.

Ранее 19 августа прогремел взрыв в пригороде Киева на складе Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины. По информации внутриполитического ведомства страны, когда специалисты МВД проводили экспертизу взрывчатки, она сдетонировала. Количество жертв и пострадавших не названо. На месте ЧП работали следователи и криминалисты полиции. Позднее огонь был локализован, в тушении огня принимают участие более 20 спасателей и пять единиц техники.

До этого украинские СМИ сообщили о взрыве в Киеве. По их данным, взрыв прогремел в Софиевской Борщаговке на западной окраине столицы. Мэр Киева Виталий Кличко подтвердил, что взрывы также прогремели в районе Кольцевой дороги на территории промзоны, которая находится на балансе областной администрации.