На Украине журналиста западного СМИ обвинили в дезинформации СНБО Украины: журналист Time Шустер распространил дезинформацию

Фото: Дмитрий Астахов/РИА Новости

Саймон Шустер

Журналист издания Time Саймон Шустер написал материал, который содержит дезинформацию и субъективные оценки, заявили в Совете нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины в Facebook (деятельность в РФ запрещена). В ведомстве считают, что в публикации присутствуют «пророссийские нарративы».

Читая статью, не надо забывать о личности ее автора. Саймон Шустер более 15 лет работал в России и на Украине, — говорится в сообщении.

Ранее Шустер написал, что президент Украины Владимир Зеленский остался крайне недоволен снижением уровня поддержки со стороны западных стран. Шустер подчеркнул, что глава страны чувствует себя преданным западными союзниками.

В Time также сообщали, что зимой стоит ожидать серьезных изменений в военной стратегии Украины, а также серьезных встрясок в команде Зеленского. По словам собеседников издания, необходимо будет уволить как минимум одного министра, а также старшего генерала, отвечающего за контрнаступление, чтобы переложить на него ответственность за медленный прогресс Украины на фронте.

Как рассказал изданию старший военный офицер ВСУ, в начале октября политическое руководство в Киеве потребовало от армии проведения операции по возвращению Горловки. Ответ от военных командиров пришел в виде вопроса: «Чем?».