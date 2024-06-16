На Украине женщина обвинила мужа в «связях» с Россией Жительница Украины сдала СБУ мужа-военного за «связи» с Россией

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Во Львовской области Украины местная жительница сдала спецслужбам мужа, который, будучи военнослужащим, якобы сотрудничал с ФСБ России и готовился к обстрелам энергетических объектов страны, пишет «Страна.ua». По данным издания, мужчине в Telegram написал 33-летний Сергей Лебедев под ником RuZkaya_deVochka и попросил сфотографировать электроподстанции с разных сторон.

Военный согласился и привлек к выполнению задания свою жену, проживающую в городе Сколе Стрыйского района. На их банковский счет поступило 3349 гривен на транспортные расходы и покупку подержанного телефона для снимков. Супруг подыскивал и пересылал жене координаты стратегически важных объектов инфраструктуры.

В декабре женщина все-таки не поехала снимать объекты, а в январе ее мужу поступило новое задание с другим списком объектов. В итоге украинка пришла в отделение полиции и заявила о якобы связи ее супруга с российскими спецслужбами. Информации о судьбе пары нет.

Ранее Верховная рада Украины приняла во втором чтении законопроект, позволяющий увольнять за утаивание информации о наличии родственников и близких в новых регионах России. При этом в главном юридическом управлении парламента эту инициативу раскритиковали.