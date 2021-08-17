На Украине ждут Меркель с «ультиматумами от Путина»

Канцлер Германии Ангела Меркель приедет в Киев на встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским «с ультиматумами» от российского лидера Владимира Путина. Такое мнение высказал украинский политический эксперт Тарас Загородний в статье для издания «Главред».

По его мнению, Меркель предложит Зеленскому план по «минимальному транзиту газа через Украину» в обмен на реализацию в Донбассе «формулы Штайнмайера».

Меркель приедет с предложениями, которые будут похожи на ультиматумы, — считает эксперт.

По его словам, предложение немецкого канцлера согласовано с Москвой, а её визит на Украину станет «абсолютной наглостью». Он добавил, что политик будет «исполнять волю россиян». Загородний дал совет Зеленскому: украинскому президенту следует спокойно переговорить с Меркель, «накормить её вкусным обедом или ужином», а затем «помахать ручкой», не обращая внимания на её обещания.

Меркель приедет с визитом в Москву 20 августа. Она встретится с Путиным, а 22 августа посетит Киев.

«Формула Штайнмайера» — это документ, закрепляющий за Донбассом особый статус. Он предполагает расширенные полномочия для представителей местного самоуправления и культурно-языковую автономию от Украины. В документе также прописано проведения выборов на неподконтрольных официальному Киеву территориях.

Ранее бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Меркель на встрече с Зеленским поставит его перед выбором в вопросах, связанных с проектом «Северный поток — 2» и ситуацией в Донбассе.