Зеленскому пообещали «информационную бомбу» Арестович пообещал Зеленскому «информационную бомбу» в начале 2024 года

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Алексей Арестович

Президента Украины Владимира Зеленского в начале 2024 года ждет информационная бомба, заявил экс-советник офиса главы государства Алексей Арестович. В видеообращении, которое опубликовал Telegram-канал «Пул N3», политик отметил, что последние решения Зеленского не поддаются логике. Арестович добавил, что у него есть план, как остановить боевые действия на Украине.

Я обещал Зеленскому не мешать. Но в последнее время его действия не поддаются здравой логике. У меня есть план по прекращению кровопролития на украинской земле. Моя цель — не зарабатывать на войне, как это делает сейчас офис президента. У нас все обязательно получится. Я получил поддержку от влиятельных генералов ВСУ. Небольшой спойлер: в начале 2024 года я предоставлю информационную бомбу, которая откроет вам глаза на то, кто такой Владимир Александрович на самом деле, — сказал Арестович.

Агентство Bloomberg ранее сообщило, что президент Украины опасается подготовки в стране массовых протестов с целью смещения его с поста главы государства. По мнению Зеленского, операция по проведению госпереворота на Украине может разрабатываться Россией. Украинский лидер пояснил, что речь идет об операции под названием «Майдан-3». При этом он не привел никаких доказательств, подтверждающих причастность к ней российской стороны.