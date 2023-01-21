Зеленского уличили в восхвалении Путина и призвали сдать его «куда надо» Экс-советник Кучмы Соскин призвал сдать Зеленского «куда надо» за восхваление Путина

Фото: Ukrainian Presidency Press Offic/Keystone Press Agency/Global Look Press

Владимир Зеленский

До того, как Владимир Зеленский стал президентом Украины, он активно поддерживал и восхвалял российского лидера Владимира Путина, отметил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин. Он опубликовал на своем Youtube-канале видео, в котором заявил, что за пророссийские действия Зеленского нужно «сдать куда надо».

Возьмите Зеленского, посмотрите, как он выступал шоуменом в России в новогодних программах с 2013 по 2014 год и так далее, как он прославлял там Путина и прочих. Так за это только надо Зеленского сразу уже, так сказать, сдавать куда надо, — сказал Соскин.

По мнению бывшего чиновника, у Зеленского проявляются заметные признаки паранойи, когда тот преследует украинских политиков и снимает их с должностей по своему желанию.

Ранее депутат украинского парламента Алексей Гончаренко заявил, что обладает сведениями о готовящейся отставке заместителя руководителя офиса Владимира Зеленского Кирилла Тимошенко. По его словам, это также касается еще одного заместителя председателя ОП.

До этого офис Зеленского принял отставку внештатного советника Алексея Арестовича, который подал заявление об уходе с должности «по собственному желанию». Этому предшествовала критика в адрес политика после того, как он заявил, что дом в Днепре 14 января был разрушен из-за сбитой украинской ПВО ракеты.