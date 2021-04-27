На Украине Зеленского обвинили в афере с газом

https://static.news.ru/photo/41ad0b70-a7f6-11eb-baf2-96000091f725_660.jpg Владимир Зеленский Фото: president.gov.ua

Жители Украины получают газ по завышенной цене. Это произошло после аферы президента страны Владимира Зеленского, заявил политолог Дмитрий Корнейчук. Его слова приводит телеканал «Первый независимый».

Он напомнил, что действующий президент Украины обещал снизить тарифы на газ, а вместо этого провернул «одну из самых больших афер за 30 лет независимости Украины». Политолог считает , что Зеленский воплотил мечту украинских олигархов и сделал то, что ни один президент до него не решался сделать.

Корнейчук пояснил, что себестоимость газа, который добывают на Украине, составляет 2,5−3 гривны. Но монополисты продают топливо с «накруткой» в 2−2,5 раза дороже, и вину за это несёт непосредственно Зеленский. По его словам, на этом зарабатывают олигархи, которые поддерживают президента Украины.

И я так понимаю, что Зеленский тоже не в накладе от этих всех схем остаётся, — считает Корнейчук.

По его словам, людей в условиях кризиса и пандемии банально грабят.

Ранее власти Украины приняли решение поднять годовой тариф на газ для бытовых потребителей с 1 мая. В некоторых случаях он станет в два раза выше, чем был. Большинство компаний установило тариф в размере 7,99 гривны за кубометр, сейчас средний тариф составляет 6,99 гривны. В ряде компаний поднимут цены до 13,5 гривны за кубометр, что вынудит многие семьи зимой платить за отопление по 1,5 тысячи гривен (около 4 тысяч рублей).