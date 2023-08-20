На Украине заявили об отсутствии ресурсов для лобовых атак The Economist : у ВСУ нет ресурсов для лобовых атак

Фото: МО Украины

У украинской армии нет ресурсов для лобовых атак, на которых настаивают западные партнеры, пишет газета The Economist со ссылкой на источник в генштабе ВСУ. По его словам, Киев получил только 60 танков Leopard из обещанных нескольких сотен.

У нас просто нет ресурсов для проведения лобовых атак, о которых нас умоляет Запад, — сказал собеседник издания.

Он также добавил, что украинские войска испытывают дефицит машин для разминирования. Источник пояснил, что все это вкупе с превосходством ВС России в воздухе заставляло командование ВСУ оттягивать контрнаступление до последнего. Кроме того, из-за провального старта наступление генштаб был вынужден скорректировать свои планы и избегать операций, грозящих крупными потерями.

Представитель офиса президента Украины Сергей Лещенко, в свою очередь, заявил изданию, что Киев разочарован недостаточными поставками помощи, которая была обещана Западом. По его словам, это «расстраивает и демотивирует».

Ранее ветеран американской разведки Скотт Риттер высказал предположение, что конфликт на Украине находится в финальной стадии. По его мнению, ВСУ практически утратили боевой потенциал и не в состоянии двигаться вперед. Он также отмечал, что контрнаступление украинской армии провалилось и изменить этот исход невозможно.