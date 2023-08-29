На Украине заявили об открытии нового месторождения газа «Нафтогаз Украины» сообщил об открытии нового месторождения газа

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Компания «Укргаздобыча» (входит в «Нафтогаз Украины») открыло новое месторождение газа с ориентировочными запасами до 1 млрд куб. м., сообщила ТАСС со ссылкой на пресс-службу концерна. Отмечается, что компания продолжит программу геологической разведки и планирует бурение новых скважин.

Испытание скважины глубиной почти 4 тыс. м проводили с нуля и завершили в августе. Перед бурением специалисты провели 3D сейсморазведочное исследование. Полученная геологическая информация свидетельствует, что запасы нового месторождения могут достигать 1 млрд куб. м газа, — сообщили в компании.

Ранее глава «Нафтогаза Украины» Алексей Чернышов отметил, что собственная добыча газа может быть увеличена примерно на 8%, благодаря чему страна не будет зависеть от внешних поставок. Вместе с тем у Киева сохраняется возможность для импорта топлива для создания резервного объема, подытожил он.

Первый заместитель декана факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Игорь Ковалев ранее заявил, что экономика Германии переживает трудные времена из-за отказа страны от дешевого трубопроводного газа и перехода на более дорогой. По его мнению, это также связано с введением санкций против России. Вместе с тем в РФ прогнозируется рост ВВП на 2,5% по итогам 2023 года, что является хорошим результатом для государства с крупной экономикой, считает Ковалев.