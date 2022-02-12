На Украине заявили об отъезде из страны российских дипломатов

Дипломаты и сотрудники российских консульств на Украине начали покидать страну. Москва могла последовать примеру некоторых стран Запада, объявивших об эвакуации своих дипломатов, сообщает РИА Новости со ссылкой на информированный источник.

По заявлениям украинских граждан, российские дипломаты и сотрудники консульств на Украине начали уезжать в Россию. Об этом, в частности, говорят возникшие трудности при записи на прием в консульства и в посольство, — сказал собеседник агентства.

По его словам, российская сторона могла последовать примеру западных стран, ранее объявивших об эвакуации своих дипломатов. Кроме того, он напомнил, что на возможность отъезда дипломатов с Украины намекал глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с коллегой из Великобритании Лиз Трасс.

Ранее сообщалось, что Лондон приступил к эвакуации сотрудников посольства в Киеве. Британский МИД также порекомендовал своим гражданам воздержаться от поездок на Украину. Аналогичные предупреждения для своих граждан сделали ещё более десяти стран, в числе которых США, Нидерланды, Южная Корея.