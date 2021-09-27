На Украине заявили о вероятной встрече Путина и Зеленского

Представители киевских властей заявили о вероятной встрече президентов России и Украины. Так, руководитель офиса главы государства Андрей Ермак отметил важность того, чтобы переговоры состоялись, а глава украинского МИД Дмитрий Кулеба предположил, что предполагаемый разговор «создал бы много дискомфорта» для российского лидера.

Андрей Ермак в эфире телеканала ICTV напомнил, что президент Украины Владимир Зеленский сам выступил за проведение подобных переговоров и обратился с этой инициативой к своему российскому коллеге. Однако ответная реакция РФ была не такой, как хотелось бы.

Я могу сказать, что, безусловно, это важно, чтобы эта встреча, эти переговоры состоялись. Но мы слышим от официальных лиц РФ постоянно, что их то не устраивает и нет повестки дня, эти вопросы они будут обсуждать, эти не готовы, — заявил глава офиса президента Украины.

В свою очередь Дмитрий Кулеба нашёл возможную встречу Путина и Зеленского «абсолютно целесообразной», но лишь в том случае, если она будет содействовать достижению мира на Украине.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов к встрече со своим украинской коллегой, однако «камнем преткновения» является нежелание Украины выполнять «Минск-2». По его словам, Украина хочет заменить минские договорённости чем-то ещё, не называя это своими словами.