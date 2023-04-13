На Украине заявили о тупике на фронте Бывший советник Кучмы Соскин: политика Зеленского в отношении фронта зашла в тупик

Фото: Ministry of Defense of Ukraine

Политика президента Украины Владимира Зеленского в отношении фронта зашла в тупик, заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале. По словам Соскина, Вооруженные силы Украины (ВСУ) находятся в критическом состоянии.

Первое, о чем можно говорить — это тупик на фронте. (…) Следующий момент — это оружие и боеприпасы, — сказал он.

Он также усомнился в возможности проведения контрнаступления Украиной, поскольку у ВСУ не хватает боеприпасов и оружия. При этом будущим поставкам со стороны Запада угрожают разногласия среди союзников.

Ранее Соскин призвал Зеленского уйти в отставку из-за неспособности руководить страной. Он возмутился низким уровнем жизни граждан и заявил, что некоторые из них не могут позволить себе даже кусок хлеба.

Также Соскин заявил, что украинские военные не добиваются значительных успехов в столкновениях с ВС России и страну в ближайшее время ничего хорошего не ждет. Он посчитал, что к ситуации на Украине применима цитата из романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев»: «Спасение утопающих — дело рук самих утопающих».