На Украине заявили о стабильной работе энергетической системы Шмыгаль: энергетическая система Украины работает стабильно, несмотря на обстрелы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что национальная энергетическая система работает в стабильном режиме, несмотря на обстрелы. В своем Telegram-канале он пояснил, что это происходит благодаря украинским системам ПВО.

Несмотря на это (обстрелы. — NEWS.ru) наша энергосистема остается стабильной. Все службы работают над ликвидацией последствий атак. Силы ПВО — это герои и настоящий щит нашего неба, — написал Шмыгаль.

Украинский премьер добавил, что под обстрел также попали жилые дома, гостиницы, магазины и места для проведения праздников.

Ранее мэр Киева сообщил, что на территории украинской столицы 31 декабря прогремели взрывы. Он заявил, что в результате произошедшего 20 человек пострадали, один погиб. По словам главы украинской столицы, 14 получивших ранения граждан были доставлены в медицинские учреждения.

До этого сообщалось, что в Киевской, Хмельницкой, Тернопольской, Харьковской, Винницкой, Житомирской и Николаевской областях Украины прогремели взрывы. По имеющимся данным, на территории этих областей сработала система ПВО.