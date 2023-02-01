На Украине может смениться министр обороны Депутат Рады Гончаренко: министр обороны Резников может покинуть пост и возглавить Минюст

Фото: Mykola Tys/Keystone Press Agency/Global Look Press

Алексей Резников

Депутат Рады Алексей Гончаренко в Telegram заявил, что министр обороны Украины Алексей Резников может покинуть занимаемый пост. Гончаренко допустил, что действующий глава Минобороны может возглавить Минюст. Депутат добавил, что имя нового министра обороны ему неизвестно.

Могу подтвердить, что идут активные разговоры о том, что Резников может возглавить Минюст, — написал Гончаренко.

1 февраля украинский президент Владимир Зеленский в своем видеообращении анонсировал новые увольнения в правительстве страны. Он отметил, что не соответствующие требованиям государства и общества чиновники после «кадрового затишья» будут отправлены в отставку.

Позже в это день правительство Украины уволило исполняющего обязанности главы таможни Вячеслава Демченко и двух его заместителей, заявил глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Давид Арахамия. Он не уточнил причину увольнения чиновников. Другой депутат Рады Алексей Гончаренко утверждает, что исполняющим обязанности руководителя таможни станет заместитель нынешнего главы ведомства Сергей Звягинцев.