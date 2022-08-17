На Украине заявили о сильном повреждении нефтяной инфраструктуры страны Глава «Нафтогаз» сообщил о сильном повреждении нефтеперерабатывающей инфраструктуры

Фото: Jan Woitas/dpa/Global Look press

Нефтеперерабатывающая инфраструктура Украины сильно повреждена, сообщил глава компании «Нафтогаз» Юрий Витренко украинскому изданию «Страна». По его словам, не функционируют Шебелинский газоперерабатывающий завод, Кременчугский НПЗ и ряд других объектов компании. Отмечается, что некоторые предприятия «Нафтогаза» также располагаются на неподконтрольных Киеву территориях. Витренко добавил, что 50% добычи природного газа страны происходит в зоне боевых действий в Харьковской области.

Наша нефтяная и перерабатывающая инфраструктура очень сильно повреждена, те же нефтебазы, у «Укрнафты» очень много повреждений, — сказал глава компании.

Издание The Washington Post ранее сообщило, что Украина может потерять большую часть месторождений полезных ископаемых, если они окажутся под контролем России. На территории страны находятся залежи 117 металлов и минералов, которые необходимы для производства самолетов, смартфонов и многого другого. Примерная общая стоимость всех полезных ископаемых Украины составляет $12,4 трлн.

На Украине также сообщили о резком росте цен на газ для промышленных производств. Отмечается, что в июле стоимость кубометра газа составляла около 30 гривен ($0,82 по курсу Нацбанка Украины), а в настоящий момент стоимость уже достигла отметки 45 гривен ($1,23). В совокупности закупочные цены на газ для предприятий выросли на 50%.