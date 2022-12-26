На Украине заявили о превращении Киева в город-призрак Экс-советник президента Украины Соскин заявил, что из Киева идет массовый отток людей

Фото: Oleksii Chumachenko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Киев, Украина

Киев превращается в город-призрак, заявил на своем YouTube-канале бывший советник президента Украины экономист Олег Соскин. По его словам, Киев превращается в город-призрак из-за того, что оттуда массово уходят люди, у которых нет своего жилья.

Киев превращается постепенно, благодаря Кличко и всем остальным Зеленским, Ермакам, Шмыгалям, в город-призрак, — подчеркнул он.

По его словам, аренда жилья упала, и оно уже не пользуется спросом, а переселенцы из Киева, каковых было 400 тысяч, начинают уезжать. Соскин призвал украинцев уехать из крупных населенных пунктов, где остановилось производство, отсутствуют канализация, тепло и свет.

Президент РФ Владимир Путин 8 декабря заявил, что российские войска начали наносить удары по объектам энергетической инфраструктуры на Украине в ответ на атаку на Крымский мост. Глава государства также сообщил о подрыве ВСУ линий электропередачи в Курске, указав, что на Западе никто не осудил Украину за эту диверсию.

Американское издание Newsweek со ссылкой на данные НКО Mercy Corps ранее предположило, что энергетическая инфраструктура Украины может перестать работать уже к католическому Рождеству. Издание отметило, что в перспективе отключения электричества в стране могут длиться уже не часами и днями, а целыми неделями.