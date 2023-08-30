На Украине заявили о пожаре на объекте инфраструктуры в Житомирской области Глава Житомирской ОГА Бунечко сообщил о пожаре на объекте инфраструктуры

Фото: Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

На территории одного из инфраструктурных объектов в Житомирской области произошел пожар, сообщил в Telegram глава местной облгосадминистрации Виталий Бунечко. Он подчеркнул, что это произошло в результате падения сбитого беспилотника. Также возгорание произошло на железнодорожных путях, отметил он.

Обломками сбитого беспилотника были частично повреждены объект инфраструктуры и железнодорожное полотно. <...> Жертв и пострадавших нет. Информация о масштабе повреждений уточняется, — написал Бунечко.

По его словам, пожары были оперативно ликвидированы. На месте продолжают работать сотрудники правоохранительных органов Житомирской области.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко сообщил о взрывах в столице. По словам Кличко, в Дарницком районе обломки сбитой ракеты упали на крышу торгового центра. Также падение обломков было зафиксировано в Шевченковском районе.

До этого сообщалось о взрывах в Черкасской области. Взрывы прогремели около 04:41 по московскому времени.

Ранее воздушную тревогу объявили во всех регионах Украины в ночь на среду, 30 августа, следует из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. По имеющейся информации, предупреждение об угрозе начало действовать в Сумской области в 23:11 по московскому времени. С 04:50 по московскому времени распространилось по всей территории Украины.