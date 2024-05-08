На Украине заявили о повреждениях энергообъектов в шести областях Министр энергетики Украины Галущенко: повреждены энергосистемы шести областей

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По данным министра энергетики Украины Германа Галущенко, в шести регионах страны получили повреждения объекты генерации и передачи электроэнергии, говорится в официальном Telegram-канале Минэнерго республики. Глава министерства отметил, что последствия уточняются, работа над их ликвидацией уже началась.

Атакованы объекты генерации и передачи электроэнергии в Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Львовской, Ивано-Франковской, Винницкой областях, — сообщил Галущенко.

Глава Винницкой областной администрации Сергей Борзов в своем Telegram-канале подтвердил, что в регионе есть пострадавшие объекты критической инфраструктуры, но не сказал сколько их. Все детали он пообещал обнародовать позже. Глава подчиненной украинским властям Запорожской областной администрации Иван Федоров в своем Telegram-канале также без подробностей сообщил о разрушениях энергетической инфраструктуры.

Ранее на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Мониторинговые ресурсы республики сообщали об активности ВС России в небе над ее территорией. Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщал, что взрывы были зафиксированы на подземном газохранилище и на ТЭС во Львовской области, на ТЭС в Ивано-Франковской Винницкой областях, а также на Среднеднепровской ГЭС.