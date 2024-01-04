На Украине заявили о повреждении военных предприятий при обстрелах Киева Экс-нардеп Мосийчук: заводы «Луч» и «Артем» были повреждены при обстрелах Киева

Фото: Vyacheslav Madiyevskyyukrinform/Keystone Press Agency/Global Look Press

Предприятия оборонно-промышленного комплекса Украины были повреждены в результате ударов по Киеву 29 декабря и 2 января, заявил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук в своем TikTok. По его словам, в результате взрывов погибли сотрудники заводов. Число жертв он не уточнил.

Мосийчук отметил, что во время ударов по Киеву 29 декабря и 2 января повреждения получили конструкторское бюро «Луч», военные заводы «Артем», «Квазар» и «Маяк», а также ремонтный завод военной техники. По его словам, украинские силовики сейчас ищут наводчиков по «Лучу» и «Артему».

Завод «Артем» и КБ «Луч» расположены рядом со станцией метро «Лукьяновская», которая пострадала от ударов 29 декабря. По словам очевидцев, целью было именно военное предприятие, громкие хлопки слышались рядом с ним.

Минэнерго Украины ранее сообщило, что энергетические объекты «Укрэнерго» и «Кировоградоблэнерго» получили повреждения в результате взрывов в Кропивницком (ранее — Кировоград). По его данным, без электроснабжения остались не только бытовые потребители, но и железная дорога. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Украины показала видео с места происшествия. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.