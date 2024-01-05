На Украине заявили о повреждении ТЭС рядом с зоной боевых действий Энергохолдинг ДТЭК сообщил о повреждении украинской ТЭС у зоны боевых действий

Фото: Cover Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Украинская теплоэлектростанция, которая расположена около зоны боевых действий, получила серьезные повреждения, сообщила пресс-служба энергохолдинга ДТЭК. В каком именно регионе находится поврежденная ТЭС, не уточняется.

Серьезно повреждено оборудование предприятия, — сказано в сообщении.

Энергетическая компания «Укрэнерго» в свою очередь сообщила, что повреждения получили находящаяся в восточном регионе теплоэлектростанция и расположенная в южной области теплоэлектроцентраль. На других ТЭС провели аварийный ремонт двух энергоблоков, один из них уже вернули в работу.

Украинские СМИ ранее писали о взрывах на территории Хмельницкой области. Также сообщалось, что в регионе работала система противовоздушной обороны. Группы ударных беспилотников заметили в районе населенного пункта Староконстантинов, где расположен военный аэродром.

Ранее ракетные удары ВС РФ оставили руины от фабрики M-TAC по производству тактической одежды, которую, в частности, носит президент Украины Владимир Зеленский. Помимо производственных мощностей также было ликвидировано сырье, привезенное из других государств.