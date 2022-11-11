На Украине заявили о новом повреждении объекта критической инфраструктуры Глава Винницкой области Борзов заявил о повреждении объекта критической инфраструктуры

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В Винницкой области Украины поврежден объект критической инфраструктуры, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Сергей Борзов. По его словам, жертв среди гражданского населения нет. Незадолго до этого в восьми областях страны объявили воздушную тревогу.

11 ноября началось с тревоги. Снова есть попадание в один из объектов критической инфраструктуры Винницкой области. Жертв нет. Работают спасательные службы, — написал Борзов.

В конце октября глава правительства Украины Денис Шмыгаль рассказал о повреждении 18 объектов критической инфраструктуры в десяти областях страны. По его словам, большая часть данных объектов энергетические, в связи с чем без электричества остались сотни населенных пунктов. 1 ноября представитель Минобороны России Игорь Конашенков указал, что удары по объектам систем управления, связи и энергетики Украины существенно нарушают командование группировками ВСУ и их тыловым обеспечением.

Глава налогового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев заявил, что украинская экономика терпит убытки в размере около 7,5 млрд гривен ($200 млн) в сутки из-за воздушных тревог, которые продолжаются в течение рабочих дней. Он предположил, что атаки призваны не только нанести удар по энергетической инфраструктуре, но и парализовать экономическую активность страны.