На Украине заявили о потере «справедливости во всем» Депутат Рады Дубинский: Украина потеряла справедливость во всем

Украина переживает один из сложнейших периодов своей истории, так как народ потерял «справедливость во всем», сообщил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале. По его словам, власти страны, ЕС и НАТО подорвали веру населения в «идею сопротивления».

С точки зрения гражданина справедливость сегодня утеряна во всем. Мобилизация — несправедлива. Закрытые границы — несправедливо. Коррупция власти — чудовищно несправедливо, — написал Дубинский.

Он отметил, что подобная ситуация полностью уничтожает мотивацию находится в «такой системе» и защищать ее, если человек не является «бенефициаром войны». Удержать контроль над системой пытаются не путем обеспечения справедливости, а «закручиванием гаек», подчеркнул он. Дубинский находится под стражей по подозрению в государственной измене.

Ранее Верховная рада приняла закон об ужесточении мобилизации на Украине. Документ прошел ключевое — второе — чтение, за него проголосовало 283 депутата Рады из 333 голосовавших. Против выступил только один, а 49 воздержались. Как отметил украинский парламентарий Алексей Гончаренко, в закон следует включить положение о демобилизации. По его словам, необходимо установление четких сроков службы.