На Украине заявили о получении ракет ATACMS Депутат Рады Гончаренко: американские ракеты ATACMS уже на Украине

Фото: U.S. Army Acquisition Support Center/Public domain/via Wikimedia Commons

Американские крылатые дальнобойные ракеты ATACMS уже переданы Украине, сообщил в соцсетях депутат Верховной рады Алексей Гончаренко. Он отметил, что ВСУ применили их при обстреле Бердянска в Запорожской области.

Ну что, ATACMS уже у нас, — написал Гончаренко.

Ранее первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил, что России стоит считать Украину страной, уже получившей от Запада истребители F-16 и ракеты ATACMS. По его словам, Киеву со временем передадут и F-16, и ATACMS.

До этого официальный представитель МИД России Мария Захарова выразила мнение, что Киев задействует американские ракеты ATACMS в террористических целях. Объектами поражения, считает Захарова, станет гражданская инфраструктура Донбасса и Крыма.

Вместе с тем секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заверил, что ATACMS нужны Киеву для защиты территорий страны. Наносить удары по России американскими ракетами Украина не будет, подчеркнул Данилов. Тем временем в Пентагоне выразили готовность передать ВСУ тактические ракеты, оснащенные кассетными боеприпасами. Для окончательного решения ведомству необходимо согласие Байдена, уточнил помощник министра армии США по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш.