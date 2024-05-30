На Украине заявили о «положительных тенденциях мобилизации» Сырский: Умеров рассказал Остину о положительных тенденциях мобилизации

Министр обороны Украины Рустем Умеров во время еженедельной телефонной конференции с главой Пентагона Ллойдом Остином отметил положительные тенденции мобилизации, сообщил в Telegram-канале главком ВСУ Александр Сырский. Также, по его словам, украинская сторона «очертила насущные потребности» в боеприпасах, ПВО и технике.

Очертили насущные потребности, в частности в боеприпасах, ПВО и технике для укомплектования новых подразделений. Министр обороны Украины, в частности, отметил положительные тенденции мобилизации и динамику восстановления боевых бригад, — написал Сырский.

Ранее сообщалось, что Черниговский драмтеатр временно закрыли из-за мобилизации почти всех мужчин-сотрудников. Из организации призвали 34 сотрудника, в том числе семь актеров, двух звукооператоров, монтировщика и скрипача.