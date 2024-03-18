На Украине заявили о падении количества снарядов до критического уровня Генерал Гаврилюк: количество боеприпасов на Украине критически снизилось

Фото: МО РФ

Количество боеприпасов для некоторых видов военной техники сократилось до критических показателей, заявил замминистра обороны страны генерал-лейтенант Иван Гаврилюк в колонке для агентства "Укринформ". По его словам, украинская промышленность не рассчитана на то, чтобы производить много снарядов в короткие сроки. Западные партнеры также проседают в этом вопросе, добавил он.

Ситуация такова, что у нас еще нет F-16, а запасы боеприпасов определенных номенклатур падают до критического уровня, — заявил замминистра обороны.

Исход боевых действий для Вооруженных сил Украины в настоящий момент зависит от «конвейера оружия союзников», добавил Гаврилюк. Так, Украина рассчитывает получить от Запада не только снаряды, но и системы противовоздушной обороны, самолеты и ракеты дальнего радиуса действий.

Ранее американские СМИ сообщили, что некоторые союзники России передают Чехии снаряды для поставок на Украину. При этом источники изданий не раскрывают, о каких именно государствах идет речь. В публикациях, однако, отмечается, что страны Африки и Азии отклонили просьбы США о поставках Киеву вооружения и снарядов. Среди них присутствуют партнеры Москвы.