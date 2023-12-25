На Украине заявили о неспособности оснастить армию Глава антикоррупционного центра Каленюк: Киев не справляется со снабжением армии

Фото: МО Украины

Руководство Украины и Минобороны страны не в состоянии обеспечить армию, заявила соучредитель и исполнительный директор украинского Центра противодействия коррупции Дарья Каленюк в разговоре с обозревателем Atlantic Дэниелом Блоком. По словам автора материала, единственной возможностью для Украины сохранить угасающую поддержку западных стран является полное искоренение коррупции, однако Киеву, как пишет Блок, предстоит еще многое сделать для достижения этой цели.

Наша армия не оснащена должным образом. Вызов перед страной стоит огромный, и наше государство, особенно Министерство обороны, не в состоянии обеспечить армию всем необходимым, — сказала Каленюк.

Ранее политолог Дмитрий Леви высказал мнение, что поддержка Украины со стороны США в 2024 году, вероятнее всего, сократится. В связи с этим Киев будет возлагать большие надежды на Европу, однако ее ресурсы также не безграничны, добавил эксперт.

До этого сенатор-республиканец Рэнд Пол прокомментировал опубликованные в американских СМИ выдержки из правительственного документа о коррупции на Украине. По его словам, власти США должны помогать собственным гражданам, а не направлять деньги «коррумпированному иностранному правительству».

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что Россия распространяет ложную информацию о коррупции на Украине. По его мнению, таким образом Москва хочет лишить Киев поддержи Запада. Он заверил, что «ни один доллар не был украден» у западных партнеров, хотя и согласился, что люди и случаи бывают разные.