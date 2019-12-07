https://static.news.ru/photo/ce4a78be-1905-11ea-931e-fa163e074e61_660.jpg Андрей Ермак Фото: president.gov.ua

Минские соглашения, заключённые пять лет назад, нуждаются в уточнении. Об этом заявил помощник президента Украины Андрей Ермак.

Новое украинское руководство на деле доказало, что соблюдает все обязательства в рамках минских договорённостей. Например, посредством отвода войск в согласованных пунктах по линии фронта. При этом ясно, что Минские соглашения заключены пять лет назад и нуждаются в уточнении, — сообщил политик в интервью немецкой газете Die Welt.

Он добавил, что Киев надеется на поддержку Германии и Франции на переговорах в «нормандском формате». Что касается реализации «формулы Штайнмайера», Ермак подчеркнул, что она должна стать частью украинского законодательства и только регулировать изменение особого статуса некоторых территорий Донецкой и Луганской областей. А выборы там должны пройти в соответствии с украинским законодательством, считает помощник президента.

Ранее News.ru писал, что саммит «нормандской четвёрки» состоится в Париже 9 декабря.

«Нормандский формат» переговоров по Украине существует с июня 2014 года. Тогда в ходе празднования 70-летия высадки войск союзников в Нормандии лидеры России, Франции, Германии и Украины впервые обсудили урегулирование украинского конфликта. С тех пор состоялся целый ряд телефонных бесед и встреч на высшем уровне, а также контактов министров иностранных дел.