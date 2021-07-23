На Украине заявили о необходимости гарантий по сделке Германии и США

Достижение договорённостей по сделке Германии и США по «Северному потоку — 2» является всего лишь декларацией намерений. Киев намерен вести переговоры о гарантиях неиспользования газопровода в качестве «оружия», заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров журналистам издания «Страна.ua».

Я подчёркиваю, что это даже не соглашение. Под ним отсутствуют подписи. Это декларация о намерениях, — заявил Никифоров.

Он напомнил, что Германия планирует взять на себя обязательства в случае давления России или прямой агрессии на Украину, но в Киеве не понимают, как эти обязательства будут выполняться.

Поэтому для нас это не конец рассказа, а только завязка. Нам нужно и дальше работать с нашими партнёрами на всех уровнях: политическом, дипломатическом, информационном, а главное — юридическом, — добавил пресс-секретарь Зеленского.

По его словам, основная цель этих переговоров в том, чтобы добиться гарантий неиспользования «Северного потока — 2» в качестве оружия в сфере энергетики. Никифоров считает, что Киев должен поддерживать диалог с США и возможными преемниками канцлера Германии Ангелы Меркель.

21 июля Германия и США объявили о соглашении по «Северному потоку — 2». В Вашингтоне рассказали, что санкции не смогут остановить реализацию газопровода. Глава Белого дома Джо Байден подчеркнул, что проект реализован на 99% и ограничительные меры никак не повлияют на его запуск. Берлин обязался добиваться продления транзита российского газа через территорию Украины после 2024 года.

Ранее зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что договорённости между Германией и США о возможных санкциях по «Северному потоку — 2» — это ритуальные танцы в знак признания успешности этого проекта.