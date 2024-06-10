На Украине заявили о неизбежности повышения налогов Депутат Гетманцев: в Киеве рассматривают возможность эмиссии гривны

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Правительство Украины не исключает возможность того, что ему придется пойти на девальвацию или эмиссию гривны для наполнения бюджета страны, заявил глава финансового комитета Верховной рады Даниил Гетманцев в беседе с украинским изданием «Телеграф». По его словам, на этом фоне повышение налогов становится неизбежным.

Еще одно из плохих [решений] — сверхплановая девальвация гривны. И, пожалуй, хуже всего — эмиссия гривны. Это те решения, которые возможны, хотя от них будем всячески воздерживаться. Я бы сказал, что это решения последней надежды, — сказал Гетманцев.

Он сослался на данные Минфина страны, по которым непокрытый разрыв бюджета составляет $5 млрд. причем эта сумма может быть вдвое выше, исходя из информации министерства обороны. Депутат пояснил, что при выстраивании бюджета на текущий год власти руководствовались оптимистическим сценарием, который не оправдался.

В этой связи Киев может повысить налоги, а также направить свободную банковскую ликвидность на покупку военных облигаций госзайма. Другим «плохим сценарием» может стать сокращение социальных расходов, в частности на медицину, спорт и образование, предупредил парламентарий.

Ранее сообщалось, что правительство Украины согласовало принудительное изъятие Одесского нефтеперерабатывающего завода в пользу государства. Как отметил глава АРМА Павел Великореченин, это позволит «изъять объект права собственности РФ и его резидентов, а также 100% уставного фонда ООО «Энергия и газ Украины».