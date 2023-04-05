На Украине начали применять переданный Западом ЗРК Avenger В ВСУ начали применять переданный Западом ЗРК малой дальности Avenger

Фото: U.S. Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

ЗРК Avenger

Командование объединенных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) заявило, что приняло на боевое дежурство зенитно-ракетный комплекс малой дальности Avenger. Он поможет на севере страны в борьбе с низколетящими воздушными объектами, отметило командование ВСУ в соцсетях.

Зенитно-ракетные комплексы Avenger — уже на боевом дежурстве в северной операционной зоне. Они способны обеспечить мобильную противовоздушную оборону малой дальности для объектов гражданской инфраструктуры, подразделений сектора безопасности и оборону от крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов, самолетов и вертолетов на малых высотах, — пояснили в ведомстве.

Оно разместило также видеоролик, из которого следует, что ЗРК вооружен пулеметом и ракетами Stinger, которые используются в переносных ЗРК.

В феврале 2023 года было известно о передаче Западом Киеву 12 ЗРК Avenger.

Ранее советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил, что Вашингтон передаст Украине ракеты для систем ПВО Hawk, а также противовоздушные комплексы Avenger, оснащенные ракетами Stinger. Он уверен, что новый пакет помощи будет иметь «критически важное значение» в борьбе против российских дронов.