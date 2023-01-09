На Украине заявили об острой нехватке советских трансформаторов

Фото: Bodo Schackow/dpa/Global Look Press

Украина начала испытывать острую нехватку советских трансформаторов напряжением 750 кВ, пишет Financial Times со ссылкой на главу правления национальной энергетической компании «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого. В публикации отмечается, что большая часть энергосистемы Украины использует старую советскую систему, которая работает при более высоком напряжении, чем в ЕС. Поэтому ее замена на западное оборудование невозможна.

В течение первых восьми месяцев <...> у нас был большой запас трансформаторов. Сейчас они крайне необходимы, — сказал Кудрицкий.

По его мнению, удары России по энергетической инфраструктуре Украины были спланированы не только военными, но и специалистами в области энергетики. Кудрицкий указал на то, что российские инженеры знали энергетическую сеть Украины «как свои пять пальцев», потому что она была подключена к российской системе до февраля прошлого года.

Ранее национальная энергетическая компании «Укрэнерго» сообщила, что в энергосистеме Украины нарастает дефицит мощности из-за холодной погоды. Украинцев предупредили, что в случае превышения введенных лимитов энергопотребления возможны аварийные отключения. В компании призвали украинцев разумно потреблять электроэнергию, включая энергоемкие приборы поочередно. Это позволит снизить нагрузку на энергосистему, снизить необходимость ограничивать ее потребление, пояснили в организации.