На Украине заявили о критической ситуации с энергообъектами в стране Замглавы Офиса президента Украины Тимошенко заявил о критической ситуации с энергообъектами

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко заявил о критической ситуации в стране в связи с обстрелами объектов энергоинфраструктуры. В своем Telegram-канале он написал, что компания «Укрэнерго» вынуждена в экстренном порядке отключать свет для сбалансированной работы энергосистемы.

Ситуация критическая. Больше всего попаданий зафиксировано в центре и на севере страны. В столице ситуация очень тяжелая, вводятся особые графики аварийных отключений. Укрэнерго вынуждены начать экстренные отключения света для сбалансирования энергосистемы и избегания аварий на оборудовании, — сообщил Тимошенко.

Как заявил мэр Киева Виталий Кличко, энергетики уже начали экстренное отключение света по всей Украине. Речь идет в том числе и о столице. Он также заверил, что это необходимо для сбалансированной работы энергосистемы, а также во избежание возможных аварий из-за перебоев сети.

15 ноября украинские Telegram-каналы сообщили, что в Кривом Роге, а также в Днепропетровской, Хмельницкой, Ровенской, Сумской, Одесской, Кировоградской, Черкасской и Винницкой областях страны прогремели взрывы. Предположительно в регионах работают системы противовоздушной обороны. Ранее на территории всей Украины была объявлена воздушная тревога.

12 и 13 ноября воздушная тревога была объявлена в столице и ряде центральных и восточных областей Украины. Карта Минцифры свидетельствовала о том, что сирены звучали в также контролируемых Киевом частях Донбасса и Запорожской области.

Вечером 11 ноября воздушная тревога была объявлена в Днепропетровской и Харьковской областях Украины.

С 10 октября ВС РФ наносят удары по украинской критической инфраструктуре. Удары начались через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят спецслужбы Украины.