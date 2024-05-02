На Украине заявили о «коммуникациях» с Россией Кулеба: после конференции по Украине в Швейцарии возможны коммуникации с Россией

Фото: Kyrylo Chubotin/Keystone Press Agency/Global Look Press

Дмитрий Кулеба

Киев видит целью июньской конференции в Швейцарии создание коалиции стран с общими принципами и подходами, заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, которые приводит Foreign Policy, после этого возможны «коммуникации с Россией».

После этого (проведения конференции. — NEWS.ru) может быть коммуникация с Россией, и Россия может быть частью переговоров. <...> В конце концов, нельзя закончить войну без обеих сторон, — заявил Кулеба.

Таким образом украинский министр ответил на вопрос журналиста о том, какой смысл проводить мирную конференцию в Швейцарии по ситуации на Украине без участия России. Мероприятие пройдет 15-16 июня рядом с городом Люцерн.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон надеется, что Россия согласится вести переговоры по украинскому конфликту «в соответствии с международным правом». По его словам, завершение спецоперации в основном зависит от президента РФ Владимира Путина.

До этого президент Украины Владимир Зеленский в интервью французскому блогеру Гуго Траверу предположил, что переговоры Киева и Москвы могут начаться после встречи Украины и ее партнеров в Швейцарии. По мнению Зеленского, саммит «принесет свои плоды».