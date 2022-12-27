На Украине заявили о грядущем «катастрофическом» падении рождаемости Академик НАН Украины Либанова: в стране ожидается катастрофическое падение рождаемости

Фото: Christophe Gateau/dpa/Global Look Press

На Украине в 2023 году ожидается катастрофическое падение рождаемости. Об этом заявила директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи, академик НАН страны Элла Либанова. По ее словам, которые приводит агентство «Укринформ», население страны за последующие годы сократится до 35 млн человек.

Следующий год будет годом катастрофического падения рождаемости, и есть риски, что к 2030-му население Украины сократится до 35 млн, — сказал Либанова.

По ее словам, она «мечтает», чтобы цифры не опустились ниже прогнозируемых, но такое вполне возможно, поскольку в стране на фоне конфликта наблюдается чрезмерная смертность. Академик отметила, что это не только погибшие, но и те, кто умер в результате стрессов, перегрузок, некачественного питания и недостаточности медпомощи.

Либанова подчеркнула, что для восстановления поколений необходимо, чтобы одна украинская женщина «родила 2,13 — 2,15 ребенка». При этом данный показатель в 2021 году в стране составил 1,1, а в 2022 — «еще меньше».

По данным Всеукраинской переписи населения 2001 года, в стране проживали около 48 млн человек.

Согласно информации управления верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) на 9 августа, с 24 февраля более 10,5 млн человек пересекли границу Украины, чтобы попасть в соседние страны, при этом более 4,4 млн беженцев вернулись в страну с 28 февраля.

Ранее в Германии сенатор по вопросам городского развития Андреас Гайзель заявил, что в Берлине ожидают, что большинство украинских беженцев останутся в ФРГ. По его информации, из 100 тысяч беженцев 80 тысяч подали заявки на долгосрочное проживание.

Также сообщалось, что жители Британии, которые принимают у себя украинских беженцев, испытывают серьезный стресс из-за экономического кризиса. Некоторые из них на рождественские праздники хотят «вернуть» свои дома.