Демограф допустил мобилизацию юношей, несмотря на угрозу вымирания Украины Демограф Гладун назвал допустимой мобилизацию украинских юношей от 18 до 25 лет

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На Украине следует провести мобилизацию мужчин в возрасте от 18 до 25 лет, несмотря на демографический кризис в стране, высказал мнение в разговоре с «РБК-Украина» заместитель директора Института демографии и проблем качества жизни НАН Украины Александр Гладун. По его словам, эта мера допустима при соответствующем запросе со стороны военного командования.

По словам Гладуна, рождение юношей указанной возрастной группы пришлось на начало 2000-х годов, когда на Украине был низкий уровень рождаемости. Он отметил, что в случае их гибели «в следующих поколениях воспроизведется еще меньше людей».

Это с точки зрения демографии, а с политической — снижение мобилизационного возраста — это дело военных. Они должны считать свои потребности в возрастных категориях, и, если есть необходимость в 18–25-летних, тогда нужно мобилизовать, — выразил мнение эксперт.

Гладун также предложил радикальные меры для повышения рождаемости. По его мнению, украинские женщины должны рожать по три ребенка для компенсации демографических потерь. Таким образом уровень рождаемости составит до 210–220 детей на 100 женщин.

Ранее экс-депутат Верховной рады Владимир Олейник заявил, что вслед за введением молодежных контрактов ВСУ украинские власти могут снизить мобилизационный возраст в стране. По его словам, президент Украины Владимир Зеленский фактически инициирует геноцид нации.