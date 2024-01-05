На Украине заявили о дефиците боеприпасов для систем ПВО Генерал-лейтенант ВСУ Наев заявил о заканчивающихся боеприпасах для систем ПВО

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У ВСУ заканчиваются боеприпасы для мобильных систем противовоздушной обороны, заявил командующий украинскими объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев, пишет Newsweek. По его словам, российские войска хотят истощить систему противовоздушной обороны Украины и потому страна отчаянно нуждается в большей военной помощи.

Сегодняшняя ситуация с переносными зенитно-ракетными комплексами для мобильных групп ПВО такова, что боеприпасов достаточно, чтобы выдержать несколько следующих мощных атак, — сказал Наев.

Ранее в Telegram-канале военкора Александра Коца специалист по вооружениям, пишущий под именем Капрал Гашеткин сообщил, что у Киева сейчас примерно 564 комплекса ПВО разных мастей, но катастрофически не хватает боеприпасов. По его словам, для советских ЗРК их взять негде, а для Patriot и NASAMS они дорогие.

Гашеткин считает, что в связи с этим эффективность украинской ПВО находится в прямой зависимости от щедрости НАТО. И не в последнюю очередь — от ситуации на Ближнем Востоке, где западные ЗРК очень понадобились Израилю.

Ранее полковник в отставке Анатолий Матвийчук заявил, что главной проблемой ПВО ВСУ является ее несистемный характер. Он назвал украинскую ПВО «сборной солянкой», которая состоит из всего, что передали другие страны.