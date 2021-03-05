На Украине заявили о «чёрной метке» для президента Зеленского

https://static.news.ru/photo/35fe4c66-618b-11e9-8082-fa163e074e61_660.jpg Игорь Коломойский Фото: Kolomoyski/facebook.com

После победы на выборах президента США Джо Байдена для украинского бизнесмена Игоря Коломойского наступили «суровые времена». Об этом предупредило издание «Страна.ua».

По мнению авторов издания, введение ограничений против олигарха со стороны США можно расценивать в качестве своеобразного сигнала для президента Украины Владимира Зеленского.

Коломойскому прислали очередную «чёрную метку» из-за океана. И, возможно, не столько ему, сколько президенту, — говорится в статье.

Издание пишет, что подобным образом Вашингтон старается надавить на Зеленского, чтобы люди, приближённые к Коломойскому, не имели доступа к госактивам.

Также авторы материала предполагают, что санкции могли стать ответом на политическую позицию Коломойского, в частности его предложение улучшить отношения с РФ.

Санкции против украинского бизнесмена Игоря Коломойского были введены США 5 марта. По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, теперь олигарх не имеет права въезжать в Штаты «за свои коррупционные действия, подрывающие верховенство закона на Украине».

В августе 2020 года Министерство юстиции США подавало два иска против Игоря Коломойского и его делового партнёра Геннадия Боголюбова в связи с приобретением ими недвижимости в штатах Кентукки и Техас за деньги, которые бизнесмены вывели из Приватбанка. Утверждалось, что в период с 2008 по 2016 год из финансового учреждения были выведены миллиарды долларов.

Как писал NEWS.ru, сам Коломойский заявил, что не похищал деньги из Приватбанка и не отмывал их в США.